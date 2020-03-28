中國驅逐13名美國記者 吳釗燮歡迎來台駐點

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（法新社台北28日電） 中國日前要求紐約時報等共3家美國媒體的13名駐點記者提前離境，且禁止其未來在中港澳從事新聞工作。外交部長吳釗燮今天推文指出，歡迎這些媒體在自由民主燈塔台灣設立駐點。

吳釗燮今天在推特上發文指出，當紐約時報、華爾街日報和華盛頓郵報的媒體朋友在中國面臨日益增高的敵意，他歡迎他們來台灣駐點。

吳釗燮說，在台灣這個自由民主燈塔國度，人們將張開雙臂，以真誠笑容歡迎這些媒體記者。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）與中國外交部發言人華春瑩19日起，針對中國隱匿武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情、箝制言論和新聞自由等爭議，在推特上大打口水戰。

武漢肺炎持續延燒全球，但最先爆發疫情的中國至今仍遭許多國家批評資訊不透明。北京當局18日要求「華爾街日報」、「紐約時報」及「華盛頓郵報」等3家媒體的駐中記者提前交還記者證，且今後不得在中國（含香港澳門）從事新聞工作。

這3家媒體的發行人24日發表共同聲明，呼籲中國收回驅逐駐京記者的決策。中國外交部昨天約見這3家美媒的駐北京代表，提出「嚴正交涉」。

© 2020 AFP