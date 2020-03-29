加拿大嚴防武漢肺炎 有癥狀者禁搭火車飛機

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（法新社蒙特婁28日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天說，任何出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）可能癥狀的加拿大人，都不得搭乘火車或飛機從事國內旅行。

杜魯道在每天新聞發表會上告訴媒體，這項新限制30日起生效。

乘客在登上火車或飛機之前，將被要求強制性的健康檢查，如果他們被認為身體狀況不佳，工作人員可以拒絕他們進入。

政府表示這些措施暫不適用於通勤火車，但適用於城際鐵路服務。公車旅行因為不屬於聯邦當局管制，也不受新限制影響。

杜魯道重申，任何有類流感癥狀的人都應該留在家裡。

加拿大交通部在聲明中說，之後將對乘客實施的健康檢查，包括「詢問健康問題」和「登機和上車前尋找明顯疾病跡象」。

航空和鐵路業者被要求在14天內拒絕「出現2019冠狀病毒疾病癥狀的乘客」登機，除非乘客出示醫療證明，解釋他們的癥狀「與2019冠狀病毒疾病無關」。

杜魯道政府之前已要求航空公司，禁止任何有癥狀的乘客登上飛往加拿大的班機。

杜魯道今天另表示，「現在」他未設想關閉加拿大各省間的邊界。他說，商品和食品在全國各地運送，仍有必要從事某些旅行。

杜魯道敦促加拿大人民盡己所能遏止武漢肺炎傳播，特別是留在家裡。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）

© 2020 AFP