武漢肺炎疫情獨缺地方資訊 鄰里社媒瞬間竄紅

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（法新社舊金山29日電） 全球各國、各城因2019冠狀病毒疾病採取封鎖措施之際，一個超在地化的社交網路發揮鄰里守望相助作用，幫忙採買、拿藥、分享物資，及道相報哪裡還有衛生紙這類「稀有物資」。

鄰里社交網站Nextdoor是一個靠廣告支撐的私營新興公司，自詡為地方版臉書（Facebook），3月用量暴增8成，民眾爭相上線與鄰居互通有無。

Nextdoor不收費，唯一限制條款是用戶必須證明真實身分，居住地也必須與欲加入的線上鄰里群組吻合。

自2011年底成立以來，Nextdoor自比為市鎮廣場，讓民眾熟悉附近鄰居並收取地方消息。如今這個總部在加州舊金山的網路公司，在澳洲、英國、法國、義大利、西班牙和美國等11國有超過26萬個「鄰里」。

本月稍早，Nextdoor推出互動「援助地圖」，讓民眾表達他們可以幫忙跑什麼樣的腿。華府就有人留言說：「只要不是太粗重的活，我都可以代跑，而且我超會買菜。」

矽谷用戶波蘇克（Paulina Borsook）就說，社區精神讓她感動，「民眾互相幫忙，協助彼此採購」。

波蘇克因為年紀落在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）高風險群而不敢外出，她說：「我很習慣跟鄰居要個檸檬之類的，可是仰賴他們幫忙買雜貨完全是另一回事。」

Nextdoor執行長佛萊爾（Sarah Friar）說，防疫期間儘管有真切的隔離、孤獨感，但也看到民眾發揮善心的一面。

加州州長辦公室也看上Nextdoor的「在地化」，依照鄰里來提供特定群組關於他們所在地的相關訊息和因應措施。

矽谷的波蘇克就說，這類地方化資訊對她來說價值連城，且網友提供的訊息「是其他地方所找不到的」。

© 2020 AFP