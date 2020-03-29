武漢肺炎非洲肆虐 南非確診數量最多

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（法新社約翰尼斯堡28日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在非洲肆虐，據今天最新數據，非洲大陸確診病例直逼4000例，至少117人病故，各國政府無不想辦法遏制疫情。

其中南非確診病例達1187起，1人死亡，為非洲大陸確診數最多的國家。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）因此宣布對境內5700萬人實施21天的全國封鎖，並部署警察與軍隊負責執行。

辛巴威30日開始3周封鎖行動；賴索托也將於同一天實施25天封鎖。

迦納宣布30日起封鎖境內阿克拉（Accra）、庫馬西（Kumasi）兩大區。迦納確診病例有137起，4死。

剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）原本28日要開始4天封鎖，但消息引發基本商品價格飆漲、掀起動亂隱憂後，封城令暫緩實施。

而相鄰的剛果共和國首都布拉薩市（Brazzaville），總統已宣布衛生緊急狀態，下令全國封鎖外加宵禁，31日起實施。

在非洲沙赫爾（Sahel）地區，布吉納法索18日通報撒哈拉沙漠以南非洲第一起死亡病例後，當局宣布首都瓦加杜古（Ouagadougou）以內的8個城鎮從20日實施兩周隔離措施。

在馬利，政府宣布實施夜間宵禁等抗疫措施，但29 日仍將如期舉行延宕已久的國會選舉。

© 2020 AFP