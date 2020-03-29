民眾排隊靠太近 南非警發射橡膠子彈示警

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（法新社約翰尼斯堡28日電） 南非為遏止2019冠狀病毒疾病蔓延祭出禁足令，警察忙着確保民眾安分待在家之際，傳出有員警在約翰尼斯堡一間超市外、朝數百名排隊等着採買的民眾發射橡膠子彈的事件。

南非2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例達1187起，1人死亡，為非洲大陸確診數最多的國家。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）因此宣布對境內5700萬人實施21天的全國封鎖，並部署警察與軍隊負責執行。

但全國封鎖進入第2天，當局已遭遇民眾不遵守限制令的困擾。

限制令禁止民眾出門慢跑、遛狗，但允許他們外出採買除了酒類以外的糧食和其他必需品。

勞工階級鄰里的民眾外出購買糧食時，超市外往往有長長一條等着入店採買的排隊人潮，且彼此之間靠得很近。

今天一早，約翰尼斯堡（Johannesburg）中心商業區內治安欠佳的耶維爾（Yeoville）一處人氣雜貨店外聚集了2、300人。

許多人為了搶佔位置，都沒有依當局建議保持安全距離。

警察駕着10輛巡邏車到現場後，開始朝購物人潮發射橡膠子彈。

警察的舉動引發民眾驚慌，亂竄之際造成一名婦女失足，連同她背上的寶寶一同跌倒在地。

© 2020 AFP