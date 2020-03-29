造勢因疫取消 拜登桑德斯線上談疫情兼拉票

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（法新社華盛頓28日電） 不過3周前，美國前副總統拜登與對手桑德斯都還忙着舉辦大型造勢會，選情最激烈的時候，兩人一天跑兩州也是家常便飯。

但隨着武漢肺炎疫情加劇，這些活動現在都被迫取消，競選模式也得重新設計。77歲的拜登（Joe Biden）和78歲的桑德斯（Bernie Sanders）今天只得窩在家中，孤零零地透過網路和選民見面。

民主黨初選幾已勝券在握的拜登，和苟延殘喘盼能繼續選下去的桑德斯現在有志一同，都暫停了親自跑攤的競選活動。

多州因擔心疫情延後初選時程，紐約州今天也加入延期行列，如今看來，兩人應該也不可能再舉行辯論；就連預定7月中召開、正式宣布由誰代表上陣迎戰現任總統川普的民主黨全國代表大會（Democratic National Convention），現在也有了變數。

桑德斯26日在全國公共電台（National Public Radio）表示：「我們正在做的是虛擬競選。」

民主黨改成線上直播造勢的同時，川普雖然也被迫取消跑攤，但隨着疫情升溫，仍獨佔着鎂光燈焦點。

白宮任務小組每天透過全國電視轉播簡報疫情概況，常常一開就是90分鐘以上，而有時川普會在講台站滿整個小時。

在疫情搶去初選焦點的同時，拜登與桑德斯參加多場網路直播，其中不乏和各自的衛生顧問同台討論最新疫情發展，拚了老命，就是不想讓選民忘記他們。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP