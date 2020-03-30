專家：美國恐多達20萬人死於武漢肺炎

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（法新社華盛頓29日電） 美國報首起武漢肺炎死亡病例後，數字1個月內增到千例，今天再翻倍到約2200例，專家更預測疫情恐將奪走20萬性命，國會議員因此痛批總統川普最初太過大意，造成無謂的犧牲。

隨着壓力、不確定性和疲憊感在全美各地持續升高，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將責任歸咎於總統川普，認為川普在美國疫情初期選擇冷處理，導致寶貴性命無謂殞落。

裴洛西在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）上表示，川普最初拒絕承認疫情嚴重性招致「致命」後果，她還說：「別在人民喪命的時候胡搞瞎搞，總統先生。」

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）稍早粗估，疫情會導致約10萬到20萬人喪命，「數百萬起病例」。

但身為川普政府武漢肺炎工作小組主要成員、對許多美國民眾來說象徵當局安慰人心聲音的佛奇接着補充說，疫情「是個移動標靶，很容易出錯，誤導民眾」。

美國2月29日通報境內第一起武漢肺炎死亡病例，不到1個月數字增至1000例，本周才過兩天數字又翻倍來到2200例左右。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國總病例達12萬4763例，高居全球首位。

相較之下，美國2018年到2019年的流感疫情造成3萬4000人死亡。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP