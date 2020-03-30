德國2020經濟恐萎縮達5.4%

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林30日電） 德國政府經濟顧問小組今天表示，政府的防疫措施恐導致德國2020年經濟萎縮幅度從2.8%至5.4%不等，明年才會出現反彈。

政府經濟顧問表示，「德國2020年經濟將大幅萎縮」，實際幅度「將視政府的防疫措施為期多久，範圍多大，以及之後的復蘇程度而定」。

一如全球其他的經濟學家，這些經濟顧問也描繪疫情對德國經濟的不同衝擊情況，當中包括景氣急速衰退後伴隨急速復蘇的V型復蘇，以及需時較長的U型復蘇。

德國的封鎖措施沒有像義大利和法國等其他歐洲國家一樣嚴格，不過，漢莎航空 （Lufthansa） 和福斯汽車（Volkswagen）都大幅削減營運規模。

這些經濟顧問預測，在經濟活動夏季恢復正常的情況下，德國2020年經濟衰退2.8%，明年才會出現反彈，呈現3.7%的擴張。

但若因廣泛地停止生產或為了遏阻疫情延長封鎖時期而導致出現深V復蘇，恐會讓今年經濟萎縮達5.4%，然後在明年擴張4.5%。

經濟顧問預測，若是接觸限制持續到夏季之後，而經濟明年才會復蘇，在這種破壞性更為強勁的U型復蘇局面下，今年經濟將萎縮4.5%，明年經濟成長則僅1.0% 。

© 2020 AFP