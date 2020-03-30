新冠肺炎疫情擴張 敘利亞囚犯暴動逃獄

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（法新社貝魯特29日電） 根據庫德族消息來源及敘利亞人權瞭望台組織，由庫德族勢力管理的一所敘利亞監獄今天發生暴動，有受刑人逃獄。這所監獄內關押疑似極端組織伊斯蘭國（IS）成員。

敘利亞民主力量（SDF）在敘利亞東北部城市哈沙卡（Hassakeh）管理歸阮監獄（Ghouiran prison），敘利亞民主力量一名高階成員坦承發生過暴動。

敘利亞民主力量由庫德族率領，獲得美國主導的國際聯盟支持。

這名要求匿名的官員告訴法新社，牢里關押的伊斯蘭國分子造反，「他們之中的一些人成功跑到監獄院子里」。

「安全人員高度警戒，國際聯盟的飛機在監獄及這個地區上空盤旋。」

國際聯盟軍事發言人柯金斯上校（Myles Caggins III）說，在敘利亞民主力量夥伴們平息監獄暴動時，聯盟飛機協助進行空中監視。

柯金斯說，不過這座監獄只關押較低階的囚犯。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，至少4人已越獄逃亡，伊斯蘭國成員主導這次暴動，相關單位正在緝捕逃獄犯人。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP