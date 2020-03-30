武漢肺炎重創紐約 求助食物銀行者暴增

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約30日電） 2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐美國，紐約疫情發燒，商業活動幾乎停擺，紐約的食物銀行已經被沒有收入的新來者淹沒。

在曼哈頓北部華盛頓高地（Washington Heights）的一處露天市場，3張桌子上擺滿一袋袋的橘子、紅薯和洋蔥。殺菌後的牛奶和金槍魚、鮭魚罐頭堆滿另外3張桌子。

數以百計的人在周末來到這個派發中心補充食物，這是總部位於紐約的大型慈善機構「城市豐收」（City Harvest）營運的許多派發中心之一。

這裡沒有1930年代美國經濟大蕭條時期出現的施食處（Soup Kitchen）長長隊伍，相反地，人們陸陸續續進來，通常戴着口罩保護自己，在市場志工指導下彼此保持距離。

40歲的艾爾巴（Lina Alba）也在等候的人群中，她是一位單親媽媽，有5個孩子，年齡在11至23歲間。艾爾巴原本在曼哈頓一家旅館當女傭，卻因旅館在兩星期前關門而失業。

艾爾巴最大的兩個小孩也失業。

她說：「這是我生平第一次，我們現在需要幫助。這太令人難以置信了，我們不知道未來幾周還會發生什麼事。」

艾爾巴試着保持樂觀的態度。她說：「至少我跟孩子們在一起，我是老師，我是媽媽━我就是一切。」

她說：「我們還活着，我們很健康，我們只需要禱告。」

從兩周前紐約大部分商業活動暫停以來，「城市豐收」員工費明（Geraldine Fermin）就經常聽到這樣的故事。

「城市豐收」副總裁希培赫（Eric Ripert）說：「紐約從前有120萬人需要靠他人接濟食物，現在這個數字是從前的3倍，也就是300多萬紐約人需要幫助。」（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP