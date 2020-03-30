紐約州激增237人染疫亡 中央公園搭建野戰醫院

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（法新社紐約29日法新電­）紐約州昨日一天之內新增237起2019冠狀病毒疾病死亡病例，累計965人病亡。今天在紐約中央公園內，忙着搭建野戰醫院，預計兩天內開始收容病患。

在紐約中央公園東密多（East Meadow）草坪區，細雨紛飛下，有數十人忙着搭建野戰醫院，準備收容紐約各地可能蜂湧而至的武漢肺炎患者。

人道組織撒瑪利亞救援會（Samaritan's Purse）負責搭建這座野戰醫院，工作人員戴着口罩，忙着卸下一批白篷布與設備放置草坪上。救援會總部位於美國，為一基督教全球救援組織。

撒瑪利亞救援會2019冠狀病毒疾病醫療隊隊長鄧潘尼（Elliott Tenpenny）醫生表示：「市內各處醫院即將人滿為患，患者需要儘可能的協助，這也是我們在這裡的原因。」

鄧潘尼說，救援會與紐約州長古莫、聯邦緊急事故管理總署（FEMA）及西奈山醫學中心（Mount Sinai）通力合作，目標要在兩天之內開始收受病患。

不同於紐約地區其他正在搭建的臨時醫療處所，這座野戰醫院將配備有治療武漢肺炎患者的設施與醫護人員，可容納68名病患。

撒瑪利亞救援會也已在義大利克里摩納（Cremona）搭建類似臨時醫院。義大利目前累計武漢肺炎病故人數，高居全球第一。

紐約州除通報亡故人數激增外，州長古莫（Andrew Cuomo）今天在記者會中表示，昨天新增7195起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，累計5萬9513人確診。紐約州成為全美疫情最嚴重的州。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP