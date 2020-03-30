經濟至上 巴西總統：不能為抗疫停止商業活動

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（法新社聖保羅29日電） 巴西極右派總統波索納洛今天造訪位於首都巴西利亞郊區的一處市場，堅稱自己必須讓這個拉丁美洲最大經濟體維持正常運作，不能為了遏止武漢肺炎疫情傳播而封鎖商業活動。

波索納洛（Jair Bolsonaro）上傳推特的其中一段影片顯示，他對一名攤商說，「我從人們那裡聽到的是他們想要工作」。

他說：「我從一開始就說，『我們要謹慎以對，65歲以上的長者必須待在家裡』。」

這名攤商告訴波索納洛：「我們不能停滯不前，令人恐懼的是，就算不會死於這種疾病，也會餓死。」波索納洛對他說：「你不會死！」

波索納洛在另一段影片中呼籲各界「重回正軌」，質疑若干州長和市長在這個南美洲大國部分地區實施隔離措施作為遏止疫情蔓延舉措的有效性。

波索納洛談到這類措施時表示：「倘若持續這樣下去，高失業率會是我們之後將面臨的嚴重問題，得花上數年時間才能解決。」

波索納洛稍後在官邸外告訴記者：「巴西不能停下來，否則將會步入委內瑞拉的後塵。」

儘管如此，波索納洛仍說，「讓我們面對現實。這就是人生，我們有朝一日都會死」。

從波索納洛上傳的4段影片中可見，他在一小群人的簇擁下走訪這處市場。

波索納洛曾形容2019冠狀病毒疾病只是「小感冒」，主張重新開放學校和商家，只有60歲以上長者有必要自我隔離。

不過，波索納洛辦公室的社群媒體活動「巴西不能停」昨天遭聯邦法官封殺，多州州長、政界人士、公共衛生專家甚至衛生部長也連番抨擊波索納洛輕視這波疫情。

衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）昨天強調隔離抗疫的重要性。根據最新官方數據，巴西迄今已通報4256起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，136人病歿。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP