(法新社華盛頓29日電) 1990年代唱出多支冠軍金曲、曾獲葛萊美獎肯定的美國鄉村歌手喬迪菲(Joe Diffie),因感染2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)不幸過世,享壽61歲。

喬迪菲的死訊是從他臉書(Facebook)頁面對外宣布。內文寫說喬迪菲今天因「冠狀病毒併發症」過世。

喬迪菲兩天前才宣布他采檢2019冠狀病毒疾病結果呈陽性,正接受治療。

他說:「我和家人都請求各界尊重我們的隱私。」他還說:「我們希望提醒大眾和我所有的歌迷,疫情大流行期間務必小心、謹慎、提高警覺。」

喬迪菲來自奧克拉荷馬州,1990年代代表金曲包括Pickup Man、Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)以及John Deere Green等。

他1990年推出首張專輯A Thousand Winding Roads ,收錄了紅遍大街小巷的單曲Home。

