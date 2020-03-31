冠狀病毒病患暴增 紐約醫師迎戰最壞情況

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（法新社紐約31日電） 美國紐約的2019冠狀病毒疾病疫情嚴峻，住院人數暴增，醫療系統逼近滿載。醫師巴特爾準備未來幾天面臨最壞情況，他只希望不會出現該選擇救哪位病患的處境。

46歲的巴特爾（Shamit Patel）是曼哈頓（Manhattan）西奈山醫院（Mount Sinai hospitals）之一貝斯以色列醫院（Beth Israel Hospital）的內科醫師。10天前他的病人只有半數是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患。

巴特爾如今表示：「我們還沒超過負荷，但已開始做準備。」他認為他的醫院「準備得不錯」。

貝斯以色列醫院突然湧入的2019冠狀病毒疾病病患人潮，和紐約暴增的確診人數相呼應。紐約確診病患從2周前的463例狂升至昨天的3萬6000例。

巴特爾表示：「以我目前所見速度，病患高峰可能出現在本周末至下周。」儘管過去2周他的工作已處於極度高壓，但他仍準備面臨最壞情況到來，雖然「我們都希望不一定會出現」。

巴特爾所說的最壞情況，是和義大利部分地區一樣，醫療系統超載，導致無法治療所有病患。

巴特爾說：「到時候你必須稍微加快速度，替每位病患看診、評估病情和安排治療計畫。」他估計病患人數可能較目前增加2到3倍。

巴特爾憂心表示：「當看診人數是平常一天的3倍以上，你無法真正提供有效的治療。」（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）

© 2020 AFP