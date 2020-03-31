剛果前總統感染武漢肺炎 病逝法國巴黎

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（法新社剛果共和國布拉薩市30日電） 剛果共和國前總統雍比-歐龐戈（Jacques Joaquim Yhombi-Opango）今天逝世於法國巴黎，享壽81歲，死因是俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

雍比-歐龐戈1977年開始統治位於中部非洲的剛果共和國，於1979年被推翻。他的兒子說，雍比-歐龐戈今天因2019冠狀病毒疾病，逝於巴黎的醫院，但在感染病毒前就已患病。

雍比-歐龐戈於1939年在剛果盆地省（Cuvette）出生，曾是軍官，在前總統恩瓜比（Marien Ngouabi）遇刺後掌權。

曾是法國殖民地的剛果共和國局勢動蕩卻富有石油蘊藏，在恩瓜比執政的1968年到1977年間與蘇聯結盟。

雍比-歐龐戈被後來長期統治剛果的恩格索（Denis Sassou Nguesso）趕下台。

雍比-歐龐戈被控參與對付恩格索的政變陰謀，於1987年到1990年入獄；1991年，他在全國會議召開數月前獲釋，這場會議把多黨政治引入了剛果。

雍比-歐龐戈創立「民主與發展聯盟黨」（Rally for Democracy and Development），但在1992年總統選舉中落敗。

他與當選總統的黎索巴（Pascal Lissouba）合作，於1994年到1996年擔任總理。

剛果共和國於1997年爆發內戰，雍比-歐龐戈流亡法國，直到2007年才得以返國，但因健康問題經常往來於法國與剛果之間。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP