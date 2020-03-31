武漢肺炎肆虐全球 國家級駭客趁亂髮動網攻

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（法新社巴黎30日電） 法國防衛科技巨擘泰雷斯集團（Thales）今天警告，獲得國家支持的高手加入網路罪犯行列，利用武漢肺炎疫情傳假消息，並構成「進階持續性威脅」（advanced persistent threat, APT）。

泰雷斯網路情資服務報告說，Hades是第一個利用疫情為誘餌且獲得國家支持的駭客團體，與APT28有關。APT28據信源於俄羅斯，是美國民主黨2016年遭遇網路攻擊的幕後黑手。

泰雷斯說：「根據網路安全公司奇安信（QiAnXin），Hades駭客2月中曾發起行動，將（惡意軟體）特洛伊木馬（Trojan Horse）藏在會引人上鉤的文件…假裝是烏克蘭衛生部公衛中心的電子郵件。」

泰雷斯還說，這些被鎖定的電郵似乎是一場更大型的假消息行動一環，這場行動在各種方面影響整個國家，目的是在烏克蘭製造恐慌。

泰雷斯引述總部在以色列和美國的資安公司Checkpoint說法，據信源於中國Vicious Panda是「針對蒙古國公部門的新行動」幕後黑手。

Mustang Panda據信也源於中國，設法以有關疫情的「新誘餌鎖定台灣」；Kimsuky疑似源於北韓，持續攻擊南韓目標；據說源自巴基斯坦的駭客團體APT36則以印度為攻擊目標。

泰雷斯也警告說，利用公眾需求散布病毒假消息的Android應用程式激增。

這家公司還說，多個消息來源證實，自去年12月以來設立與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）主題有關的網域名稱，有一半被爆出是惡意軟體。

泰雷斯提到說：「看起來這個網路威脅生態系統正隨着COVID-19地理傳播發展，網攻先鎖定亞洲，然後東歐，現在是西歐。」

© 2020 AFP