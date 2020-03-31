無視社交距離規則 巴西總統影片遭臉書IG下架

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（法新社巴西利亞30日電） 美國社群網站臉書和Instagram（IG）今天移除巴西總統波索納洛發布的影片，理由是影片內容散布關於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的錯誤資訊。推特昨天已採取相同行動。

極右派的波索納洛（Jair Bolsonaro）在昨天發布的影片中，在首都巴西利亞街頭和支持者近距離接觸，並敦促他們讓巴西經濟繼續運轉。這麼做公然違反他的政府規定的社交距離準則。

臉書（Facebook）今天在一份葡萄牙文撰寫的聲明中說：「我們移除在臉書和IG上違反我們使用條款的內容。按照條款，不得出現可能對個人造成人身傷害的錯誤資訊。」

推特（Twitter）昨天表示，他們已依據內部最近加強的全球內容管理規則移除部分影片，因影片內容與官方提供的公共衛生資訊有所抵觸，並可能讓人更容易傳染2019冠狀病毒疾病。

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）28日才強調，限制社交措施對於對抗2019冠狀病毒疾病相當重要。巴西是目前拉丁美洲確診病例最多的國家，已有4256人染病，136人喪命。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP