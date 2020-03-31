疫情衝擊觀光業 泰國大象賺無生活費恐餓死

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（法新社曼谷31日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行讓觀光客銳減，倡議人士警告，在泰國旅遊業工作的許多大象，可能會因沒有收入而餓死、被賣給動物園，或轉入非法伐木業。

在疫情爆發前，在泰國旅遊業工作的約2000頭大象生活已不容易，時常傳出虐待情事，好馴化它們提供乘載服務或在動物秀上表演雜耍賺錢。但因全球旅遊業停擺，大象現在甚至賺不到一天必須的300公斤食物錢。

大象生態營與保育人士警告，再不獲得緊急援助，象群即將面臨饑餓及新的剝削威脅。

在以大象生態營聞名的泰國北部旅遊勝地清邁（Chiang Mai），當地馭象人柯辛（Kosin）就表示，他老闆已竭盡所能，但仍沒有錢。而他的大象艾迦西（Ekkasit）則正在節食。

泰國大象聯盟協會（Thai Elephant Alliance Association）主席提拉帕（Theerapat Trungprakan）表示，隨着病毒重挫泰國觀光業，約2000頭大象現在失業了。

他說，缺錢也限制大象獲得纖維食物，這將「對身體產生影響」。

馭象人的薪水也下跌7成。

提拉帕擔心，大象很快會被用來在泰國及緬甸邊界從事非法盜採林木的工作，違反30年來禁止使用大象運載木頭的法律，而其他象群則可能被迫流落街頭。

© 2020 AFP