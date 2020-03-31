破天荒第一次 聯合國安理會遠距通過多項決議

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（法新社紐約聯合國總部30日電） 全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情升溫，多國外交官員在家辦公、遠距進行協調，在歷經艱苦談判，聯合國安理會今天史無前例遠距通過多項決議。

多位外交官說，安理會一致通過4項決議案，其中包括將負責監督北韓製裁的聯合國專家任期延長至2021年4月。

此外，鑒於這波疫情的不確定性，聯合國在索馬利亞的任務將延長到6月底，而在蘇丹達佛地區（Darfur）的任務則將延長到5月底。

安理會也批准了旨在改善對維和人員保護的第4項決議。

這是安理會自本月12日開始遠距辦公以來所批準的首批決議；與此同時，武漢肺炎疫情在紐約迅速擴散，紐約已淪為美國疫情震央。

為了遵守隔離和遠距辦公的建議，肩負維持國際和平與安全責任長達75年的安理會不得不創立全新一套規則。

經過10多天會談，安理會成員同意，先就決議草案進行閉門談判，接着在24小時內把投票以電子方式發送給聯合國秘書處，由聯合國秘書處發布表決結果。

外交官說，有幾個國家希望舉行完整的視訊會議，但俄羅斯基於法律和政治理由表示反對。俄國是擁有否決權的5國之一。

俄羅斯只接受安理會以視訊方式舉行「非正式」會談。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP