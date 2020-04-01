疫情衝擊廣告收入 新聞集團旗下澳洲60報停刊

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（法新社雪梨1日綜合外電報導）媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的新聞集團（News Corp）今天宣布，將停止發行旗下約60家澳洲地方報紙。2019年冠狀病毒疾病造成廣告收入下滑，使得早已陷入困境的報業雪上加霜。

新聞集團說，新南威爾斯州、維多利亞州、昆士蘭州及南澳州的報紙將會停止實體印刷，並改為線上閱讀。

新聞集團旗下澳洲報紙「澳洲人報」（The Australian）在標題引述集團董事長米勒（Michael Miller）的說法表示：「我們並不是輕率地做出這個決定」。

米勒說：「2019冠狀病毒疾病危機帶來前所未有的經濟壓力，我們正儘可能保住更多的工作。」

他補充：「發生冠狀病毒緊急公衛事件後，房地產拍賣和房屋檢查受到限制，活動場地和餐廳被迫關閉，導致廣告收入快速減少，我們的社區性印刷報紙被迫暫停。」

在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）開始大流行前，許多澳洲媒體集團已經將重點轉向線上內容。

在新聞集團宣布相關訊息前，陸續有媒體宣布停業，包括澳洲聯合新聞社（AAP）預定將於6月26日歇業，走入歷史。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP