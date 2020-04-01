研究：歐洲11國嚴防COVID-19 保住近6萬條人命

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（法新社巴黎31日電） 英國專家指出，為了遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，歐洲11國祭出封城等嚴格防疫措施，可能拯救了5萬9000條人命。

倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員表示，根據2019冠狀病毒疾病死亡病例模型，在他們研究的國家中，多數可能已大幅降低病毒傳播速度。

這項研究運用義大利與西班牙等嚴重疫區經歷的狀況，估算若沒有實施停課、取消活動及封城等防疫措施將導致的致命率，並拿來跟實際死亡率相比較。

這份30日公布的研究報告寫道：「有了至少將實施到3月底的防疫措施，我們估計至3月31日為止，歐洲11 個國家的防疫措施已避免讓5萬9000人染病身亡。」

報告指出：「透過確保防疫措施實施到傳染率降下來為止，就可以避免更多人病死。」

倫敦帝國學院的研究報告說，儘管義大利的醫療系統承受龐大壓力，封城措施還是「避免了醫療災難」，估計防疫措施拯救了3萬8000條人命。

研究人員估計西班牙保住1萬6000條人命，法國救了2500人、比利時560人、德國550人、英國370人、瑞士304人、奧地利140人、瑞典82人、丹麥69人、挪威10 人。

這項研究假設官方數據中沒有記錄到感染比例，估計截至3月28日，義大利可能約有590萬人感染，占義大利人口近10%。

在西班牙，研究人員指出，死亡病例最近「大幅攀升」，且大約有700萬人感染，相當於西班牙人口的15%

報告提到：「我們現在無法肯定地說，目前的防疫措施已經控制住歐洲大流行，但如果當前趨勢不變，我們就有理由感到樂觀。」（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP