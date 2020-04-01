西法英單日死亡人數創新高 歐洲度過最黑暗一天

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（法新社巴黎31日電） 西班牙、法國、英國因2019冠狀病毒疾病過世的單日死亡人數創下新高，讓歐洲度過黑暗的一天；在此同時，美國準備迎戰接下來的黑暗時期，在疫情重災區紐約州設立野戰醫院因應。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）席捲全球，奪走超過4萬2000條人命。其中，美國已經是全球確診數最多的國家，如今再創晦暗的里程碑，病故總人數也超過疫情源頭中國。

美國光是紐約市就有約1000人病故，且據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整數據，全美病逝總數超過3800人，超過中國官方死亡人數3309人。

美國總統川普（Donald Trump）警告，美國前方還將面臨「痛苦的兩周」。

短短幾個月內，這場大流行已在全球感染超過85萬人，雖有17多萬人康復，但也有4萬2000多人喪命。

疫情也重創全球經濟，全世界約36億人也因封鎖令不得外出，日常生活變調。

歐洲死亡人數再度攀升。儘管重災區義大利、西班牙疫情露曙光，擴散情形有減緩跡象，一夜之間兩國仍各有837和849人病故。

西班牙新增的849死為境內單日新高；確診病例新增9222起，來到9萬4417起。

法國也記錄到499人病逝的最大單日增幅，總數達3525亡故；英國則是一天內有381人喪生，總數來到1793。

各地醫院都已不堪負荷，而各國為因應疫情而不得不擴大實施重挫經濟的封鎖措施。

同樣令人憂心的是，比利時傳出有12歲女孩病逝，為歐洲年紀最輕的死亡病例。英國也有13歲男孩在確診後短短數日就病故。

© 2020 AFP