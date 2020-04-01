9確診4死淪海上人球 美擬讓桑達姆號停泊佛州

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（法新社佛州勞德岱堡31日電） 荷美航運公司警告，若繼續讓有9確診和4病故的桑達姆號（Zaandam）郵輪繼續當海上人球，恐有更多乘客死於2019冠狀病毒疾病。美方因此正敲定停泊計畫細節。

荷美航運公司（Holland America Line）總裁艾希佛德（Orlando Ashford）在「南佛羅里達州太陽哨兵報」（South Florida Sun Sentinel）刊出的專欄說：「已有4名貴賓病故，我擔心其他人的生命會有危險。」

桑達姆號郵輪3月7日離開阿根廷布宜諾斯艾利斯，原本安排航行1個月，於4月7日停泊美國佛羅里達州勞德岱堡（Fort Lauderdale）。但在船上爆發俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，郵輪決定縮短旅程。

不過，桑達姆號自3月14日短暫停靠智利巴塔哥尼亞（Patagonia）高原城市旁達阿里納（Punta Arenas）後，就因疫情在多個南美洲港口吃閉門羹。

荷美航運公司請求美國，讓桑達姆號以及從聖地牙哥馳援的姊妹郵輪鹿特丹號（Rotterdam）泊靠勞德岱堡的艾格來港（Port Everglades）碼頭。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）昨天表示反對，說不希望郵輪把生病的乘客「丟在」佛羅里達州，說州內已有超過6000起確診病例。

不過，勞德岱堡港當局與布羅瓦郡委員會（Broward County Board of Commissioners）成員今天似乎有意讓郵輪停靠，且可能最快就在4月2日下午。

© 2020 AFP