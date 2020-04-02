全球疫情持續擴散 北韓仍堅稱境內零確診

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（法新社首爾2日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，北韓一直宣稱境內零確診。但隨着全球病例數飆升至近百萬，外界越來越懷疑平壤說法。儘管如此，北韓一名高階衛生官員目前仍堅稱，境內無人染疫。

擁有核武的北韓原已相當與世隔絕。而在鄰國中國首度傳出2019冠狀病毒疾病疫情後，北韓很快在今年1月關閉邊境，並實施嚴格的防疫措施。

北韓「中央緊急防疫總部」（Central Emergency Anti-epidemic Headquarters）防疫處長樸明洙（Pak Myong Su，音譯）近日受訪時堅稱，北韓採取的防疫措施完全成功，「至今我國毫無任何人感染新型冠狀病毒」。

他表示：「我們採取預防和科學措施，包括對所有入境者進行檢疫和隔離、徹底消毒所有貨物，並關閉邊境、封鎖海運和空運。」

全球幾乎所有國家都傳出2019冠狀病毒疾病確診病例，世界衛生組織（WHO）1日並表示，全球確診人數已接近百萬。而除了中國以外，北韓另一鄰國韓國也是初期疫情最嚴重的國家之一。

專家曾表示，北韓格外可能受到疫情嚴重衝擊，因當地醫療體系脆弱。脫北者也曾指控平壤掩蓋疫情。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP