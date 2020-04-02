挨批防疫不力 英相強生誓言大幅增加篩檢

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（法新社倫敦2日電） 英國政府因為無法提供廣泛的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢，面臨與日俱增批評聲浪。對此，英國首相強生（Boris Johnson）宣布將「大幅增加檢測」。

強生從3月27日宣告自己染疫後，一直在唐寧街官邸自我隔離。他昨晚在唐寧街發布一則網路影片訊息，強調檢測是度過疫情危機的途徑。

強生表示：「我們也正大量增加檢測。誠如我數周來所言，這（檢測）是度過危機之道。」

他指出：「這就是我們如何能化解2019冠狀病毒疾病難題，這就是我們如何能最終擊敗疫情之道。」

強生的訊息是為回應對於英國政府的譴責，尤其是來自媒體的非難。先前有官員揭露，英國國家醫療保健服務（NHS）體系下的50萬職員中，只有2000人接受病毒檢測。

另有報導指稱，有NHS員工在得來速檢測中心遭到拒絕，因為他們的文書作業不完備，還有人因為沒有預約被拒於門外。

昨天公布的數據顯示，英國新增563起死亡病例，創單日死亡新高，死者中有2名醫護人員，累計2352人喪生。

外界還譴責，英國政府對公眾的檢測不夠廣泛。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）

© 2020 AFP