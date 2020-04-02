美情報機關指中國疫情數據造假 國會議員憤怒

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（法新社華盛頓1日電） 美國國會議員今天引述情報機構向白宮所提報告說，美國已指控中國謊報致命新型冠狀病毒疫情在中國爆發的程度。

法新社報導，美國共和黨國會議員根據彭博引述情報官員的報導，對北京當局在武漢市去年底爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情和致死情況方面明顯誤導國際社會表達憤怒。

根據報導，情報機構上周交付白宮的機密文件指中國刻意通報不完整的數據，若干情報官員則說北京的統計數據是假的。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的滾動式追蹤統計顯示，截至1日為止，中國通報8萬2361起武漢肺炎確診病例和3316人死亡。

相較之下，美國通報20萬6207起確診病例和4542人死亡，成為全球疫情最嚴重的國家。

共和黨聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）批評北京通報的數據為「垃圾宣傳」。

薩斯在聲明中指出：「美國冠狀病毒死亡人數超過中國的說法，是錯誤的。」

「沒有對任何機密情資評論，這明顯就是：中國共產黨一直在說謊、現在還在說謊，未來也會繼續就冠狀病毒疫情說謊，藉此保護政權。」

聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）對此聲明回應，中國在對抗武漢肺炎方面「不是個值得信賴的夥伴」。

麥考爾和其他議員已對國務院提出要求，針對他所謂中國「掩蓋」疫情大流行一事進行調查。

繼議員指控北京掩蓋疫情後，美國總統川普也對中國武漢肺炎的官方數據感到懷疑。

川普在記者會上質問，「我們怎麼知道」他們是否正確。他說這個數字「似乎有點偏少」。

但川普堅稱「與中國關係良好」，他與中國國家主席習近平依然親近。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP