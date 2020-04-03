染冠狀病毒求救信外流 美羅斯福號艦長遭解職

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（法新社華盛頓2日電） 美國國防部今天將遭武漢肺炎衝擊的航艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）解職，說他對如何傳達這艘航艦爆發疫情的處理不當。

法新社報導，美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）指出，克勞齊艦長將一封長達4頁、帶有情緒性的信函副本分傳給許多人，這封信中描述艦上爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對近5000名官兵生命造成威脅，在美國國防部高層知曉艦上狀況前，這封信已先於本周稍早泄露給美國媒體。

莫德里表示，儘管羅斯福號目前有114人確診，但無重症病例，且克勞齊示意若不迅速行動，艦上人員將會死亡的說法過於誇張。

莫德里表示，克勞齊處理這封信函時，「在危機當中表露出極差的判斷力」。

他說，「這歪曲艦上發生的事實」，還造成一些不必要的恐慌。

莫德里表示：「我心中不會感到懷疑，克勞齊艦長去做了他認為對屬下安全福祉最佳利益的事。」

「不幸的是，這適得其反。」

羅斯福號是美國海軍在西太平洋部署的兩艘航艦之一，目前停泊關島。艦上官兵大多已下船並安置岸上房舍，以利航艦進行消毒作業。

美國海軍指出，前羅斯福號艦長薩迪耶洛少將（Rear Admiral Carlos Sardiello）將接替克勞齊的職務。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP