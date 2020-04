靈魂樂傳奇歌手比爾威德斯辭世 樂壇哀悼

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社洛杉磯3日電) 美國靈魂樂傳奇歌手比爾威德斯(Bill Withers)辭世消息一出,讓全球歌迷大感不舍,同為音樂人的美國藍調歌手約翰傳奇(John Legend)表示「沒有了他,生活將不再一樣」。

比爾威德斯因心臟病併發症病逝,享壽81歲。他充滿磁性的嗓音定義了70年代靈魂樂,曾多次獲葛萊美獎(Grammy Awards)肯定。

家屬表示,比爾威德斯「有着一顆想要連結世界的心,他藉由詩意和音樂誠實地對人們說話,把人們連結在一起。在這個艱難的時刻,在歌迷跟摯愛緊緊相依時,我們祈禱他的音樂能給予慰藉和娛樂。」

比爾威德斯的最後一張唱片於1985年發行,唱片生涯雖然只持續14年,但他融合粗獷南方藍調和流暢節奏藍調(R&B)的熱門歌曲,包括Ain't No Sunshine、Lean On Me、Lovely Day和Just the Two of Us,數十年來仍是全球傳唱的經典歌曲。

比爾威德斯在經濟大蕭條(Great Depression)末期的1938年7月4日出生於西維吉尼亞州史拉佛克(Slab Fork),在當地一處隔離的採煤地區成長。

童年時期飽受口吃所苦的他,青少年時期加入美國海軍,之後曾任飛機技工,直到30多歲才開始錄製音樂。

他2015年接受「紐約時報」(The New York Times )訪問時表示:「我不會彈吉他或鋼琴,但我靠替吉他和鋼琴寫歌成就一番事業。」

「我從來沒學過音樂,我就只是做音樂。」

比爾威德斯2005年曾對音樂雜誌「告示牌」(Billboard)說:「我的歌曲成為美國風景的一部分,這讓我受寵若驚。」

比爾威德斯1999年進入葛萊美獎名人堂(Grammy Hall of Fame),2015年入選搖滾名人堂(Rock and Roll Hall of Fame),由靈魂樂傳奇盲人歌手史提夫汪達(Stevie Wonder)擔任引言人。

比爾威德斯逝世消息傳出,各界紛紛向這位傳奇大師悼念致敬。

「紮根合唱團」(The Roots)鼓手奎斯特拉夫(Questlove)在社群平台Instagram上說,「聽到消息好心痛」,盛讚比爾威德斯是「僅存的着名藍領音樂人之一」。

「他是我們的史普林斯汀(Bruce Springsteen,美國搖滾傳奇)…也是凡人(Everyman)。」

負責主辦葛萊美獎的美國錄音學院(The Recording Academy)稱比爾威德斯「極具影響力」,搖滾樂團「海灘男孩」(Beach Boys)作曲人布萊恩威爾森(Brian Wilson)稱比爾威德斯是「作曲人的作曲人」,藍調歌手約翰傳奇(John Legend)也推文表示「沒有了他,生活將不再一樣」。

R&B歌手藍尼克羅維茲(Lenny Kravitz)推文說:「你的歌聲和所有情感表現給了我們愛、希望與力量。」

「我的靈魂一直、永遠都會充滿你的音樂…你帶領我們所有人來到一個更好的地方。」(譯者:李佩珊/核稿:劉淑琴)

© 2020 AFP