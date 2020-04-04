靈魂樂傳奇歌手比爾威德斯辭世 樂壇哀悼

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（法新社洛杉磯3日電） 美國靈魂樂傳奇歌手比爾威德斯（Bill Withers）辭世消息一出，讓全球歌迷大感不舍，同為音樂人的美國藍調歌手約翰傳奇（John Legend）表示「沒有了他，生活將不再一樣」。

比爾威德斯因心臟病併發症病逝，享壽81歲。他充滿磁性的嗓音定義了70年代靈魂樂，曾多次獲葛萊美獎（Grammy Awards）肯定。

家屬表示，比爾威德斯「有着一顆想要連結世界的心，他藉由詩意和音樂誠實地對人們說話，把人們連結在一起。在這個艱難的時刻，在歌迷跟摯愛緊緊相依時，我們祈禱他的音樂能給予慰藉和娛樂。」

比爾威德斯的最後一張唱片於1985年發行，唱片生涯雖然只持續14年，但他融合粗獷南方藍調和流暢節奏藍調（R&B）的熱門歌曲，包括Ain't No Sunshine、Lean On Me、Lovely Day和Just the Two of Us，數十年來仍是全球傳唱的經典歌曲。

比爾威德斯在經濟大蕭條（Great Depression）末期的1938年7月4日出生於西維吉尼亞州史拉佛克（Slab Fork），在當地一處隔離的採煤地區成長。

童年時期飽受口吃所苦的他，青少年時期加入美國海軍，之後曾任飛機技工，直到30多歲才開始錄製音樂。

他2015年接受「紐約時報」（The New York Times ）訪問時表示：「我不會彈吉他或鋼琴，但我靠替吉他和鋼琴寫歌成就一番事業。」

「我從來沒學過音樂，我就只是做音樂。」

比爾威德斯2005年曾對音樂雜誌「告示牌」（Billboard）說：「我的歌曲成為美國風景的一部分，這讓我受寵若驚。」

比爾威德斯1999年進入葛萊美獎名人堂（Grammy Hall of Fame），2015年入選搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame），由靈魂樂傳奇盲人歌手史提夫汪達（Stevie Wonder）擔任引言人。

比爾威德斯逝世消息傳出，各界紛紛向這位傳奇大師悼念致敬。

「紮根合唱團」（The Roots）鼓手奎斯特拉夫（Questlove）在社群平台Instagram上說，「聽到消息好心痛」，盛讚比爾威德斯是「僅存的着名藍領音樂人之一」。

「他是我們的史普林斯汀（Bruce Springsteen，美國搖滾傳奇）…也是凡人（Everyman）。」

負責主辦葛萊美獎的美國錄音學院（The Recording Academy）稱比爾威德斯「極具影響力」，搖滾樂團「海灘男孩」（Beach Boys）作曲人布萊恩威爾森（Brian Wilson）稱比爾威德斯是「作曲人的作曲人」，藍調歌手約翰傳奇（John Legend）也推文表示「沒有了他，生活將不再一樣」。

R&B歌手藍尼克羅維茲（Lenny Kravitz）推文說：「你的歌聲和所有情感表現給了我們愛、希望與力量。」

「我的靈魂一直、永遠都會充滿你的音樂…你帶領我們所有人來到一個更好的地方。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP