冠狀病毒疾病全球逾120萬確診 6.5萬人不治

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社巴黎5日電） 法新社彙整的官方紀錄顯示，截至格林威治標準時間今天11時（台灣晚間7時），全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）官方確認死亡人數增至6萬5272例。

自中國去年12月首度傳出疫情以來，全球190個國家及地區總計已有逾120萬6480起2019冠狀病毒疾病確診病例。在這些病例中，至少23萬3300人被認為已經康復。

上述紀錄是根據法新社彙集各國當局及世界衛生組織（WHO）公布的數據，可能只反映實際感染總數的一部分。許多國家只檢測需要住院的病例。

義大利於2月底通報2019冠狀病毒疾病死亡首例，目前已累計1萬5362人死亡、12萬4632人確診感染以及2萬996人康復。

西班牙死亡病例攀升至1萬2418起，累計確診感染13萬759例。美國境內不治人數達8503例居全球第3，但全美確診感染案例達31萬2245例，高居全球確診之冠。

法國已通報累計7560死以及8萬9953起確診感染病例。英國以4313死、4萬1903人確診緊追在後。

中國不含香港及澳門，迄今已通報3329起死亡及8萬1669起確診病例，有7萬6964人治癒。

到目前為止，歐洲累計確診64萬2330例，4萬7093死；美國和加拿大累計確診32萬6117例，8747死；亞洲累計確診11萬7571例，4172死；中東累計確診7萬4670例，3779死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診3萬539 例，1052死；非洲累計確診8578例，388死；大洋洲累計確診6675例，41死。

© 2020 AFP