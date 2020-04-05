疫情燒不停 英國女王將發表演說促子民勇敢因應

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（法新社倫敦5日電） 英國女王伊麗莎白二世今天將向英國和大英國協國家（Commonwealth）發表罕見的特別演說。根據講稿摘錄，她將敦促子民昂然迎接2019冠狀病毒疾病疫情帶來的挑戰。

根據昨天發布的講稿摘錄，93歲的英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將在王室人士所稱「深具私人性質」的演說中，告訴她的子民，她有信心，眾人會在重重困難之中因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

英國女王在首都倫敦西方溫莎城堡（Windsor Castle）所錄製的這場電視演說，預計將在格林威治時間5日19時（台北時間6日凌晨3時）播出，這將是女王在位68年期間，第4度發表特別演說。女王每年耶誕節都會對全國發表電視演說，但特別演說十分罕見。

英國昨天新增708起死亡病例，創單日新高紀錄，全國累計4313人不治，新增死亡病例包含一名5歲兒童。在此同時，英國境內實施的禁足令即將進入第3周。

根據白金漢宮（Buckingham Palace），女王將親自致謝前線醫護和其他重要工作人員，感謝他們在疫情危機期間所做的努力。

女王也將談到，她希望多年後，所有英國人都能對他們如何應對疫情所帶來的挑戰感到驕傲，且後代會認為，這一代的英國人非常堅強，「自律、平靜和善的決心，以及懷抱同情心，仍是英國的特質」。（譯者：李宛諭/核稿：嚴思祺）

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