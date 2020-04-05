紐約州長：疫情估7天內達高峰 人力物資尚未備妥

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約4日電） 武漢肺炎疫情延燒，紐約州確診病例突破11萬大關，單日630人死亡，再創新高。紐約州長古莫警告，疫情估計7天內達到高峰，但紐約州物資與人力尚未準備妥當。

紐約州政府最新數據顯示，全州2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診總數達11萬3704例，新增1萬841例，連兩天日增破萬例；累計3565人死亡，日增21.5%，一周來暴增近4倍，總數佔全美46%左右。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）簡報時說，確診與死亡人數將持續激增，紐約州估計7天內會達到疫情高峰，但「我們還沒有準備好迎接高峰」。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球約116萬人感染武漢肺炎、逾6 萬人喪命，美國確診病例已突破29萬例、至少7826人死亡。紐約州人口約1900萬，確診總數直逼西班牙與義大利。

古莫簡報時仍帶來些許好消息，包括出院患者累計超過1萬人，佔住院患者總數約2/3。住院人數雖持續增加，但日增率已降至7.4%，創數周來新低；相較之下，3月22日至28日，住院患者日均增加約27%，醫療單位負擔沉重。

© 2020 AFP