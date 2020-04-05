英國老牌歌手染疫 公關：情況穩定

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（法新社倫敦4日電） 英國歌手瑪莉安菲絲佛（Marianne Faithfull）的公關團隊今天證實，這位1960 年代指標性人物確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ），目前在醫院接受治療。

樂界公關公司Republic Media推文說：「瑪莉安菲絲佛的經理證實，瑪莉安正在倫敦一間醫院治療COVID-19。」

「她情況穩定，對治療有反應。我們希望她平安，儘快康復。」

瑪莉安菲絲佛的友人、美國前衛表演藝術家Penny Arcade在臉書頁面寫說，瑪莉安菲絲佛自我隔離期間感冒，並於3月31日住院。

Penny Arcade本名蘇珊娜溫杜拉（Susana Ventura ），她說，瑪莉安菲絲佛一生挺過大風大浪，頂着盛名光環已經很不容易，若因為病毒而倒下會是一場悲劇。

73歲的瑪莉安菲絲佛是1960年代當紅歌手之一，當時年僅17歲的她，靠着滾石樂團主唱米克傑格（Mick Jagger）和吉他手凱斯李查茲（Keith Richards）合力創作的As Tears Go By走紅半邊天。

她唱作俱佳，縱橫樂壇50載，同時也參與舞台劇和電影演出。

© 2020 AFP