教堂因疫情關閉 巴拿馬大主教搭直升機空中送祝福

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（法新社巴拿馬市5日電） 巴拿馬因2019冠狀病毒疾病疫情而關閉全國教堂，大主教烏尤亞（Jose Domingo Ulloa）因此在聖枝主日搭乘直升機，從空中為信徒祈福。

聖枝主日（Palm Sunday）象徵聖周（Holy Week）正式開始，但教會捨棄數百年的傳統，避免在公開聚會中慶祝。

烏尤亞在巴拿馬霍華德空軍基地（Howard Air Force base）主持彌撒，隨後搭乘直升機飛臨巴拿馬市上空，可見空無一人的街道和周圍的鄉村。烏尤亞由兩名神父陪同，他戴着白色口罩，蓋住他的口鼻。

烏尤亞說：「我們正經歷基督信仰史上前所未有的事件，在我們的教會沒有聚會的情況下慶祝聖周。」

烏尤亞帶着巴拿馬的守護神安提瓜聖母（Santa Maria La Antigua）雕像，以「保護巴國免於疾病侵害」，而居民在陽台上和前門放置棕櫚葉，接受來自空中的祝福。

烏尤亞將聖周獻給衛生工作人員，「和許許多多無數冒着風險，決心以犧牲自己生命為代價，讓我們國家前進的那些人」。

聖枝主日儀式通常在教堂進行，神父會將聖水灑在信徒帶來的棕櫚葉上。

聖枝主日紀念基督進入耶路撒冷城，是基督接受苦難的前奏。4月12日的復活節主日則是慶祝基督的復活。

在關閉邊境和學校後，巴拿馬宣布全面封鎖。上周起，巴國的男、女獲准輪流出門採買食物和基本藥品，周日一律不準外出。

根據最新的數據統計，中美洲國家巴拿馬感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的人數上升到1801人，有46人因此失去性命。

© 2020 AFP