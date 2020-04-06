疫情嚴峻死者激增 厄瓜多民眾紙棺材應急

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（法新社基多5日電） 因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而死的人數飆升，導致厄瓜多第2大城瓜亞基爾（Guayaquil）棺木短缺，當局今天表示，那迫使當地民眾以紙板棺材替代。

太平洋海港城市瓜亞基爾當局表示，已收到當地製造商捐贈的1000副紙板棺材，並已送到兩處墓園供人使用。

市政廳一名發言人告訴法新社：「這樣才能滿足他們的需求，市內要不就是沒有棺材，要不就是極度昂貴。」

連鎖葬儀社老闆歐立瓦瑞斯（Santiago Olivares）表示，他的公司已經跟不上需求。

歐立瓦瑞斯說：「我在市中心的分店賣了40副（棺材），總部這裡也賣了40副，我周末得再訂10副，但已經沒貨了。」

目前最便宜的棺木要價約400美元（約新台幣1萬2222元）。

他表示，瓜亞基爾實施15個小時的宵禁，導致棺木製造商所需的基本材料短缺，如木材和金屬。

上周，瓜亞基爾居民在社群媒體貼出影片，顯示這個拉丁美洲疫情最嚴重的城市街頭出現棄屍。

由於當地太平間工人來不及搬運積壓的遺體，政府本周稍早要軍隊從街上和住家運走150具屍體。

瓜亞基爾市長辦公室在推特（Twitter）表示，紙板棺材「在這次緊急衛生事件中，為逝者提供有尊嚴的葬禮，將有很大的幫助。」

截至今天為止，厄瓜多有3646起2019冠狀病毒疾病確診病例，其中包括因此喪命的180人，多數是出現在瓜亞基爾和所在的圭亞斯（Guayas）省周圍。

© 2020 AFP