疫情延燒 拜登：民主黨總統提名會可改線上舉行

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（法新社華盛頓5日電） 美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，有望角逐白宮大位的前副總統拜登今天表示，提名總統候選人的民主黨全國代表大會可能須以「虛擬」方式進行。

民主黨全國代表大會（Democratic National Convention, DNC）為黨內提名總統候選人的正式程序。本屆大會已經因為疫情延後5周。

拜登（Joe Biden）接受美國廣播公司（ABC）訪問時承認，若改期至8月中的代表大會召開期間，疫情仍未緩解，持續構成公衛威脅，鑒於上萬名與會人士都是重量級人物，大會可能必須在線上舉行。

拜登在ABC政論節目「本周」（This Week）中說：「我們勢將召開大會，可能必須以虛擬方式進行。」

他說，若疫情未見緩和，「我們可能無法將一、兩萬人，或者3萬人同時放在同一地方」。

民主黨全國代表大會推舉的總統候選人，將於今年11月大選與共和黨籍現任總統川普一較高下。77歲的拜登幾乎可確定將獲提名，但仍缺臨門一腳，他初選唯一對手桑德斯（Bernie Sanders）至目前為止仍拒絕退讓。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP