半年內恐逾11萬死 巴西聖保羅州延長封鎖

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（法新社聖保羅6日電） 巴西的聖保羅州是拉丁美洲2019冠狀病毒疾病疫情最嚴重的地區之一，預估未來6個月內可能有11萬1000人死亡，因此將要求民眾待在家中的措施延長2周。

聖保羅州政府表示，這項官方預測看來可能讓巴西成為全球疫情最嚴重的國家之一。

根據法新社統計，全球因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）喪命的人數，已經達到7萬之譜。

工業中心聖保羅州是拉丁美洲最早出現2019冠狀病毒疾病病例的地方，目前有4620人染病、275人死亡。

聖保羅州州長多利亞（Joao Doria）在3月24日下令關閉非必須的商業活動，並建議民眾留在家中；他表示，現行控制疫情的措施需要再實施兩周，否則情況將變得更糟。

他在記者會中說：「假如我們再看到人們上街，或有不必要的聚會，就會有更具約束力的措施。」

他表示，警方已獲授權，在必要情況下，得以武力驅散群眾。

聖保羅州公共衛生研究機構負責人柯瓦斯（Dimas Covas）表示，假如沒有限制措施，聖保羅州在接下來6個月間，將有27萬人死亡。聖保羅州的首府即同名的巨型城市聖保羅。

目前巴西是拉丁美洲國家中，受新型冠狀病毒襲擊最嚴重的國家，已有超過1萬2000個確診病例，553人因此喪命。

衛生專家警告，接受篩檢的人數偏低，意味實際染病人數可能更多。

聖保羅州約有4600萬人口，規模與整個西班牙相當，這裡的確診人數、疫情造成的死亡人數，都比巴西其他州要多。

柯瓦斯表示，聖保羅州本周可能面臨新增1300人死亡的情況。

多利亞曾為了抑制疫情的措施，與極右翼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）公開衝突。波索納洛聲稱，不必為了所謂「小流感」就破壞經濟。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP