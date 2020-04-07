美國死亡病例破萬 確診數超過36萬例

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（法新社華盛頓6日電） 美國當局警告民眾抗疫行動不可鬆懈，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數已經超過1萬人，確診數超過36萬例依舊高居全球之冠，這對初露樂觀跡象的疫情趨勢投下陰影。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據，美國過去24小時新增1150死，累計1萬783死，確診病例超過36萬6000例。美國死亡人數僅次於義大利的1萬5877人和西班牙的1萬3055人。

在美國疫情最嚴重的紐約州，儘管死亡病例超過4750例，全州確診突破13萬人，抗疫仍浮現一絲成功希望。

州長古莫（Andrew Cuomo）今天表示，死亡病例增幅連續兩天「基本持平」。紐約州6日新增599死，和5日594死，以及4日630死，相當接近。

但古莫仍下令學校及其他非必要營業場所延長關閉3周。古莫告訴媒體：「現在不是鬆懈的時刻。」

古莫指出，太早解除管制將犯下大錯。他說，如果疫情曲線趨勢改變，這是因為感染率下降，假如感染率下滑，這是因為保持社交距離的措施發揮作用。

當局先前警告，即使在遵守保持社交距離的最佳情況下，這波疫情還是會在美國奪走10萬到24萬條人命。迄今仍有9個州未下令全面禁足，醫療人員對此深感失望。

較早爆發疫情的華盛頓州似乎出現緩和跡象，甚至馳援紐約州400套呼吸器。然而，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）指出，在目前各州抗疫進度不一的情況下，他憂心疫情還會有第二波。

「即使華盛頓州把疫情控制下來，而其他州沒有，疫情還是會在兩個月後回來，跨越我們的邊界，所以目前最重要的是全國抗疫成功。」

© 2020 AFP