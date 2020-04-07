美威州最高院推翻州長命令 裁決7日照辦總統初選

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（法新社華盛頓6日電） 美國中西部威斯康辛州的州長以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，嘗試在最後一刻延後明天總統大選初選。但威州最高法院今天出手阻擋，裁決應如期辦理初選。

威斯康辛州最高法院今天以4票對2票，推翻民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）的行政命令。

艾佛斯原本嘗試把初選延至6月，理由為選務人員和投票民眾可能遭受病毒威脅。他在下達把現場投票延至6月9日的命令時說：「我無法昧着良心作壁上觀。」

但威州參眾議會的共和黨籍領袖，向威州最高院提出法律挑戰，主張州長不能單方面更動初選日期。

4名保守派法官支持推翻州長命令，兩名自由派法官支持維持命令。

目前美國已有15個州和1個屬地因為疫情延後總統大選初選，但威斯康辛州初選仍將在衛生疑慮中登場。

在威斯康辛州民主黨初選之戰，前副總統拜登（Joe Biden）的聲勢勝過佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）。拜登在黨內初選的整體聲勢也領先群倫。

78歲的桑德斯呼籲威州延後初選。77歲的拜登則說交由地方官員決定。

威斯康辛州最高院作此裁決，明天選舉場面可能一片混亂。現在投票所和選務人員不足，選民也可能不願踏出家門前往現場投票。

© 2020 AFP