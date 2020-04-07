英國餐飲業轉型外送服務 盼擺脫疫情影響

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（法新社倫敦6日電） 2019冠狀病毒疾病重創全球經濟，英國多家咖啡廳、酒吧和餐廳為了生存，紛紛加入外送服務行列，轉型成「行動」蔬果商。

位於東倫敦哈克尼區（Hackney）的素食餐廳Love Shack在官網上指出，「值此嚴峻時期，我們必須找出新方法，讓餐廳繼續存活。」

為了不讓庫存食品��蹋掉，這家餐廳如今開始將食材運送至當地人家。

他們在社群媒體Instagram打趣發文表示：「以前是餐廳，現在意外成了蔬果商。某種程度上，我們已經變成蔬食店並提供外送服務。」

社區超市Mercato Metropolitano發言人塞文（Nezahat Sevim）告訴法新社，轉型是「不可避免的商業改變」。

疫情爆發之前，顧客會到超市餐車購買餐點，並在公共大桌子用餐；如今，「由於商店和網路上很難買到食物」，這家超市不僅將餐點運送給「忠實社區」會員，也為新顧客提供這類服務。

義式餐廳Nonna Tonda在Instagram發文寫道：「假如超市辦不到，我們可以！我們能將新鮮的麵食和醬汁送到府上。」

這類剛開始時的孤立個別措施，迅速大行其道，名為「在地倫敦採購」（Shop local London）的專頁本周在Instagram開張，頁面刊登從小販餐車到大賣場等各類餐飲業者所提供的服務，自從許多餐廳關閉以來，這些商家流失主要客群。

© 2020 AFP