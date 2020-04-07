英外相拉布暫代首相 擁空手道黑帶還愛拳擊

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（法新社倫敦6日電） 英國首相強生感染2019冠狀病毒疾病，今天轉入加護病房，由外相拉布代理職務。拉布身為首席大臣，地位相當於強生副手。

強生於3月27日宣布自己感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），當時首相辦公室就表示，若首相無法履行職務，將由拉布（Dominic Raab）代理，但當時很少人認為會有這一天，因為強生本人和首相辦公室不斷宣稱強生的癥狀很輕微。

但當強生於5日晚間入院，24小時後轉入加護病房，拉布看起來已準備在可預見的未來接掌政務。

拉布是英國脫離歐盟過程中最顯眼的人物之一，他在前首相梅伊（Theresa May）任內擔任脫歐大臣，才做了4個月就於2018年11月請辭，因為他認為梅伊在與布魯塞爾洽談的脫歐協議中做出太多讓步。

強生成為保守黨領袖，並於梅伊請辭後，於去年7月接任首相，拉布立刻被延攬入閣，成為外相兼首席大臣，意味他的地位在其他部長之上，實際上相當於副首相。

46歲的拉布擁有牛津大學及劍橋大學法學學位，曾有意爭取首相職位，在梅伊辭職後與強生競爭保守黨領袖的角色。

拉布經常表現出好鬥的樣子，他擁有空手道黑帶段位，還熱愛拳擊。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP