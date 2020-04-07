英相強生進加護病房 全球領袖齊祝福

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（法新社倫敦6日電） 英國首相強生（Boris Johnson）因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）癥狀惡化，今天晚間被送進加護病房。消息一出震驚全球，各國領袖紛紛表達慰問與祝福之意。

●美國

美國總統川普在記者會上表示，強生是他「非常好的朋友」，他要送上最大祝福。川普說，得知強生住進加護病房深感震驚，「美國所有人都在祈禱他早日康復」。川普還表示，會看看能否幫上忙，還說已聯絡強生的醫師團隊。

●加拿大

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）推文祝福強生早日康復，並慰問強生全家，「希望早日看到你返回唐寧街10號」。杜魯道上個月也因妻子篩檢確診而自行居家隔離。

●歐盟

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）雙雙推文祝福強生快快好起來。

歐盟負責英國脫歐事務首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）上個月確診感染後隔離休養，他也推文慰問強生一家人。

●世衛、北約

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「今晚掛念着我的朋友強生，在他對抗這種冠狀病毒的同時，送上我個人和世衛衷心的祝福。」他推文說，相信英國國家醫療保健服務（NHS）單位和盡忠職守的醫療人員會好好照顧強生。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也推文祝福友人強生早日康復。

●歐洲多國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）、荷蘭總理呂特（Mark Rutte）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）及捷克總統齊曼（Milos Zeman）等領導人紛紛推文致意，期盼強生度過難關。

© 2020 AFP