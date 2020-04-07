NBA因疫情暫停 複賽時間5月前不會決定

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（法新社洛杉磯6日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）使美國職籃NBA停賽，總裁席佛（Adam Silver）今天表示，複賽時間至少在5月前不會決定。

席佛在NBA推特（Twitter）上的直播訪問中說：「基本上，我過去一周都告訴同事，我們只能接受，至少在4月，我們不會做出任何決定。」

他補充說：「且我認為這不一定表示5月1日將會有（決定）。」

猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）3月11日成為NBA首名確診感染2019冠狀病毒疾病的球員，NBA當晚隨即停賽，成為第一個賽季喊卡的美國主要職業運動聯盟。

NBA例行賽原訂4月15日結束，季後賽原訂4月18日展開，總冠軍賽則在6月進行。

由於對疫情將如何持續傳播，及何時獲得控制的不確定性依然存在，席佛表示，尚未決定是要打完例行賽，還是直接進行季後賽。

席佛指出，不論如何，一旦比賽可以恢復進行，任何作法都可能列入考慮。

席佛表示，NBA仍在考慮，在「閉門打」的情況下恢複比賽，地點可以是在NBA原本的場館、訓練場地，或選定單一地點進行錦標賽形式的季後賽。

有報導曾提及，NBA考慮在拉斯維加斯進行這樣的比賽。

© 2020 AFP