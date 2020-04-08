中國武漢市解封 英國與紐約州死亡病例攀升

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（法新社華盛頓7日電） 中國今天解除對武漢市民實施的旅行禁令，並通報沒有新增死亡病例，但全球其餘地區疫情還是相當嚴峻，英國與美國紐約州都通報目前最高的死亡病例。

英國首相強生（Boris Johnson）10天前確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），昨晚進入倫敦一家醫院後，今天仍待在加護病房。

他的發言人說，55歲的保守黨領袖強生身體狀況穩定，「精神很好」。他正在接受「一般的供氧治療」，不需要仰賴呼吸器。

一位全球重要領袖染疫住院震驚世人，凸顯2019冠狀病毒疾病肆虐全球的嚴重程度，這波疫情已讓逾40億人進入某種形式的封城狀態，相當於全球有超過一半人口無法過正常生活，顛覆社交活動並重挫全球各地的經濟。

全球各地目前有近140萬人確診，超過8萬人死亡，病死人數仍持續攀升，而醫界警告最糟情況還沒發生。

在全球其他城市仍維持封城狀態時，中國當局解除對湖北省武漢市實施的兩個多月禁令後，有數以千計的民眾急着離開武漢。

一名21歲的姚姓男子在武昌車站說：「武漢人付出很多代價。現在封城令解除了，我覺得大家都很開心。」他準備搭車趕回上海，回到他任職的餐廳工作崗位。

武漢國際機場的航班也恢復，武漢市各地的路障也都移除了。

中國國家衛生健康委員會表示，過去24小時沒有通報死亡病例，這是中國自1月開始公布數據以來，首度沒有新增死亡病例。

根據中國公布的官方統計數據，中國約8萬1000人感染，死亡病例超過3300起，但外界懷疑北京當局低報真實的確診病例。

英國通報新增786起死亡病例，紐約州過去24小時出現731起病故病例，法國與義大利都通報死亡病例再度攀升。

新研究顯示，英國的死亡病例趨勢比其他國家陡峭，預計到了7月將有多達6萬6000起病例，將比目前累計1萬7127起最多死亡病例的義大利還高。

法國死亡病例達到1萬例，巴黎今天宣布禁止白天慢跑，以防民眾沒有嚴守抗疫封城規定。

© 2020 AFP