伊朗衛生官員質疑中國病例數 稱統計似乎偏低

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（法新社德黑蘭7日電） 伊朗衛生官員今天質疑中國通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）數據，稱統計似乎偏低。前一天，伊朗衛生部發言人才因批評中國疫情數據為「殘酷的笑話」而遭中國大使譴責。

伊朗衛生部官員兼冠狀病毒防疫工作小組成員莫拉茲（Minoo Mohraz）說：「病毒擴散開來後，很明顯事情跟中國通報的不符。」

國營伊朗通訊社（IRNA）報導，莫拉茲說：「他們目前正在撤回許多文章，他們的數據與研究都沒有非常正確。」

她說：「就我們對他們科學研究的認知…他們的數據並不可信。」

另一名工作小組官員說，從全球2019冠狀病毒疾病擴散情況和高死亡病例看來，中國的數據「偏離事實」。

流行病學家蘇里（Hamid Souri）說：「扭曲的數據導致扭曲的決策。」

前一天，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）因痛批中國通報的疫情數據是「殘酷的笑話」，而遭中國駐德黑蘭大使常華炮轟。

常華在推特發文譴責，要求賈漢普爾「尊重實際狀況與中國人民付出的巨大努力」。2019冠狀病毒疾病是源自於中國。

賈漢普爾之後改口，發推文說：「中國在此艱難時刻對伊朗提供的援助是不容遺忘的。」

伊朗與中國的雙邊關係一般來說很友好，中國是伊朗最大貿易夥伴之一，尤其是石油交易。

伊朗通報境內2019冠狀病毒疾病造成超過3800人死亡，逾6萬2500人確診，但外界臆測實際確診、病故人數可能更高。

© 2020 AFP