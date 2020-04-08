嚴守封鎖令 復活節逾越節改以遠端慶祝

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（法新社巴黎8日電） 受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊，為避免群聚造成疫情擴散，天主教徒今年不得不透過電視轉播或社群媒體慶祝復活節，猶太教徒也必須在家裡度過今年的逾越節。

逾越節是猶太教徒的重大節慶，原本從今天至16日將有一系列活動，但他們被嚴令留在家中，避免感染COVID-19。

法國猶太教首席拉比柯西亞（Haim Korsia）表示：「被禁足的逾越節，代表的是安全的逾越節。」他也說，就算保持距離，信仰上還是可以團結一心，「別讓你的親人受到感染」。

但還有個問題浮上檯面，這些傳統活動是否能以現代化的方式取代？耶路撒冷的14名拉比決定以視訊方式舉行逾越節，以避免年長者染疫，但以色列首席拉比組織委員會（Chief Rabbinate Council）認為，此舉等同在「玷污」這項宗教節日。

而在擁有歐洲最大猶太教社群的法國，思想較為開明的拉比則提議舉辦「數位」逾越節家宴論壇，讓信眾可以藉此溝通、討論相關事項。

天主教徒在復活節前的聖周（Holy Week）活動一般都在密閉室內進行，無疑也將因防疫禁令受限。梵蒂岡也不例外，教宗方濟各（Pope Francis）5日在杳無人煙的聖伯多祿大教堂（Saint Peter's Basilica）慶祝棕枝主日（Palm Sunday）。

方濟各在聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）宣讀「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告時，信眾也將只能透過螢幕觀看，無法親身參與。

在許多以天主教為主的國家，電視與網路取代了過往會在聖周出現的大批人潮，西班牙塞維亞總主教宮的大型轉播預計將吸引數以萬計的觀眾，法國的天主教電視台則將轉播位於法國西南部的露德（Lourdes）聖母朝聖地。

復活節落於4月19日的東正教也受到影響，俄羅斯正教會一開始表示地方政府無權關閉教堂，但俄羅斯東正教主教長祈偉義（Patriarch Kirill）在3月底改口要信眾疫情期間在家禱告。（譯者：廖禹揚/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP