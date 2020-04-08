大家都封城台灣相對影響小 法新社:超前部署奏效

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（法新社香港8日電） 全球大半數國家因2019冠狀病毒疾病祭出封城措施之際，台灣、南韓等地相對影響較小，因為這些地方的政府早早果斷行動，力阻了疫情擴散。

法新社報導說，台灣距離中國僅180公里，乍看是2019冠狀病毒疾病理想的肆虐之地；然而疫情爆發近100天過去，台灣目前確診376例、5人病逝，相對疫情較輕，而餐廳、酒吧、學校、大專院校和辦公場所也都維持開放。

文中指出，蔡英文政府在疫情剛爆發時做出的艱難決策，阻止了其他國家現在大多在經歷的苦。

微軟（Microsoft）創辦人蓋茲（Bill Gates）本周告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「像台灣這樣的國家堪稱楷模。」

「所以他們不會遭遇其他國家面臨的疾病負擔或經濟衝擊。」

文中指出，台灣2003年經歷SARS（嚴重急性呼吸道癥候群）疫情，從中學得抗疫經驗，就像產生了抗體一般，得以對抗下一個來襲的疫情。

而這次，台灣準備好了。

在武漢還沒封城前，台灣就啟動中央流行疫情指揮中心，開始篩檢入境人士、進行廣泛采檢，並部署接觸者追蹤細部指引。

台灣也迅速禁止來自中國的人士入境，即便是世界衛生組織（WHO）都還不建議這樣做的時候。

法新社這篇文章指出，「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）最近研究列舉台灣在其他國家鮮少認為2019冠狀病毒疾病可能大流行時，即已採取的124項超前部署。

共同撰寫這篇研究的史丹福大學副教授王智弘（Jason Wang）表示，那些行動幫台灣爭取到寶貴時間，得以加強采檢並生產口罩。

王智弘告訴法新社：「疫情指數性擴散的同時，這兩周是很寶貴的時間。」

「在能拿到可靠的證據之前，對付一個陌生的病毒，最好還是謹慎為上，我們都學到了很大的教訓。」

韓國則是在不同方面備受讚揚，他們一度病例暴增，最後努力地讓感染曲線緩和了下來。

2月底韓國大邱因新天地教會群聚感染病例數爆炸，最高峰時一天就新增909例。

但6周過去，大邱單日新增病例首次降到了個位數，全國其他地方相對運作如常，社交距離仍屬建議，並非強制。

專家指出，韓國得以控制疫情，很大一個因素是大量采檢，以及實施追蹤接觸者、隔離采檢陽性患者等措施。。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP