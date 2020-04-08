怪獸級風暴哈羅德逼近斐濟 威力略減仍危險

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（法新社斐濟首都蘇瓦8日電） 熱帶氣旋哈羅德（Harold）在席捲南太平洋索羅門群島和萬那杜並留下滿目瘡痍後，今天朝斐濟逼近。

預報指出，哈羅德威力夜裡稍有減弱，從強度最大的5級風暴降為4級，但仍以最大陣風時速240公里衝擊斐濟。

官方氣象服務NaDraki表示，哈羅德目前位於斐濟最大島維提島（Viti Levu）南方外海，但路徑比原先預期更靠近陸地。

NaDraki表示，雖然哈羅德威力減弱，但仍「相當危險」，呼籲島上南部居民就近在教堂、學校或其他堅固的建築物里避難。

NaDraki警告，哈羅德的強度足以導致財產和基礎建設遭到破壞，甚至造成人員嚴重傷亡。

首都蘇瓦（Suva）居民表示，當地已經出現強風和大雨，預估風暴威力今天稍後會到達顛峰。

哈羅德上周在索羅門群島奪走27人生命後，昨天橫掃萬那杜，該國第2大城盧干維爾（Luganville）多半遭到摧毀。

萬那杜紅十字會（Red Cross Vanuatu）秘書長德蓋揚德（Jacqueline de Gaillande）表示，由於受災最嚴重的北部省分通訊依然中斷，因此尚無法了解當地受災情況。

她告訴法新社：「國家災害管理局（NDMO）執行了一些空中調查，但他們昨天深夜才返回，因此我們還不清楚調查結果。」

萬那杜2015年遭5級強烈熱帶氣旋帕姆（Pam）侵襲，首都維拉港（Port Vila）被夷為平地，國際發動大規模援助行動。

但這個貧窮的太平洋島國為努力維持全球少數2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）零確診地區之一，目前呈對外關閉狀態。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP