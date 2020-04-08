美威州疫情期間照辦初選 選民冒風險大排長龍投票

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（法新社密爾瓦基7日電） 美國威斯康辛州今天照常舉行總統初選，與全州實施的禁足令相抵觸，並無視在疫情期間舉行投票引發的疑慮。外界擔憂數以千計戴着口罩的選民與選務人員將暴露於冠狀病毒中。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情高峰期間舉行總統初選，讓威州成為2020民主黨總統初選選戰中，最令人不安、最混亂的一站：隊伍長到不見盡頭，大多投票所不開放投票，選務人員也紛紛穿上防護衣。

這場初選由前副總統拜登（Joe Biden）與左派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）一較高下，民主黨人士曾試圖延期舉行，但遭州級法院推翻。

聯邦最高法院也介入，禁止將初選擴大至郵寄投票。郵寄投票的做法可讓更多民眾不必親自前往投票站，就能投票。

威斯康辛州州等級和聯邦等級的最高法院，都由保守派佔多數。

威斯康辛州不跟進其他15州延後舉行初選，讓許多當地民眾陷入兩難，被迫在甘冒染疫風險外出行使投票權，和為自身安全留守家中之間做出痛苦的決定。

在密爾瓦基市，由於選務人員短缺，選民的投票選項大幅縮減。

人口60萬的密爾瓦基市通常約有180個投票地點，但疫情期間縮減至5個，且為遵守政府社交距離規範，5 個投票所全都大排長龍。

威斯康辛州主要選務官員沃爾夫（Meagan Wolfe）呼籲選民在投票所「謹慎小心、保持耐心」。她在聲明中說：「如果你生病了，且仍需要在這一天投票，有路邊得來速式投票點供您投票。」

密爾瓦基一處投票站，選務人員規畫了幾條路線，讓一些民眾在車內投票。

在政府防疫措施和投票站大多關閉雙重影響下，密爾瓦基的投票等待時間拉長。河濱大學附屬高級中學（Riverside University High School）的排隊人龍長達好幾公尺，等待時間超過1個小時。

一名排隊投票的女子高舉紙牌標語，上頭寫着：「這實在是太荒唐了。」

3個月前，沒有人想像得到會出現這種景象，甚至有選務官員身穿防護衣執行公務。

威州有超過2500人確診2019冠狀病毒疾病，死亡病例累計92例。美國全境死亡總數則超過1萬2700例。

總統川普敦促選民保持安全，同時批評民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）製造混亂，似乎忘了是保守黨法院推翻艾佛斯在延後舉行初選和實施郵寄投票的請求。

疫情也掀起11月總統大選選民親自投票上的疑慮。

民主黨人士欲尋求聯邦政府提供更多經費，以確保各州都能擴增缺席投票選項，但遭川普狠酸一番，說郵寄投票會導致舞弊，但沒有提出證據。

川普在白宮向記者表示：「舞弊案例層出不窮，這是很可怕的事。」但他隨後承認，先前的佛羅里達州共和黨初選上，他自己就是使用缺席投票制投票。

© 2020 AFP