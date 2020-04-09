亞馬遜雨林深處也難逃 巴西亞諾馬米部落首例染疫

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（法新社巴西利亞9日電） 巴西今天表示，亞諾馬米族（Yanomami）原住民傳出首起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，這個族群生活在偏遠的亞馬遜雨林深處，對許多外來疾病不具免疫力。

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）在記者會上說：「我們今天證實有一名亞諾馬米族人感染（這種病毒），令人非常憂心。」

「我們必須對原住民社區抱持更加謹慎的態度，尤其是與外界接觸甚少的族群。」

巴西官員說，染疫的15歲少年已住進北部羅賴馬州（Roraima）首府博阿維斯塔（Boa Vista）的一間醫院，在加護病房接受治療。

巴西「環球日報」報導，巴西迄今通報至少7起原住民確診病例，首例是一名科卡馬族（Kokama）的20歲女性，她一周前檢出對新型冠狀病毒呈陽性反應。

巴西境內估計有80萬名原住民，分屬300多個族群。以臉部彩繪和複雜穿孔聞名的亞諾馬米族人口約2萬7000人。

20世紀中期前，亞諾馬米族人基本與外界隔絕，麻疹和瘧疾等疾病在1970年代重創這個族群。

生活在亞馬遜雨林的原住民對外來疾病特別沒有抵抗力，因為他們不曾接觸外界許多已經催生出抗體的疾病。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP