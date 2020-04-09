伊拉克情報局長哈德米獲任命為新總理

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（法新社巴格達9日電） 伊拉克國家情報局局長哈德米（Mustafa Kadhemi）今天獲總統沙雷（Barham Saleh）任命為新任總理。53歲的哈德米與美國和伊朗都有交往。

哈德米是今年第3位被指定擔任總理的人選，他為人務實又圓滑，而且和華盛頓與德黑蘭的關係可以協助他帶領伊拉克度過多重危機。

哈德米與美國長期密切交往，政治消息來源稱，哈德米近幾個月來也很努力強化與伊朗的關係。

這場總理任命典禮吸引各方政要出席，意味這名神秘的情報頭頭廣獲支持。

哈德米1967年出生於巴格達，在伊拉克研讀法律，之後為躲避前伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）的壓迫統治前往歐洲，並擔任記者。

報導稱，過去一周舉行一連串政治會議，尋求就哈德米的任命達成共識，他因而獲得各方支持。

伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）也出席前述政治會議。自從美國1月出動無人機攻擊巴格達殺死前聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，卡阿尼取而代之。

德黑蘭當局對伊拉克有重要的政治與軍事影響力，伊朗的首肯對於伊拉克總理任命來說相當必要。

哈德米有30天的時間向329名國會議員提出他的內閣陣容，以進行信任投票。

哈德米在伊拉克充滿挑戰之際晉陞總理角色，伊拉克現正面臨國際油價崩盤引發的預算危機，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的擴散。

© 2020 AFP